Joan Laporta: "Hemos tenido que reparar 119 patologías en el estadio para poder jugar el domingo"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, compareció en rueda prensa para analizar las cuentas del club y responder al comunicado de Bartomeu. "Cuando llegamos al club tuvimos que pedir un crédito de 80 Millones de euros para pagar nóminas", aseguró al inicio de la comparecencia. Dijo que "el Barça tiene un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros", lo que les ha obligado a "trabajar para mostrar a los acreedores que el club es viable".

"Hemos tenido que reparar 119 patologías en el estadio para poder jugar el domingo"

Desmintió punto por punto, las firmaciones que el expresidente Bartomeu había escrito en su carta. "He recibido la carta de Bartomeu, la ha querido hacer pública, lo respeto, y después de leerla atentamente está llena de mentiras, con un esfuerzo de justificar lo injustificable, punto por punto es un ejercicio de desesperación, aprovecha un momento de convulsión". "Ya en el primer punto, todo el mundo sabe que aprobamos las cuentas 19-20 por razones técnicas y para no paralizar la actividad del club. En ningún caso esta aprobación valida el periodo de 2010 a 2019. Ya dije que si de la Due Diligence se desprenden hechos que implican exigencia de responsabilidad lo haríamos, añadió".

"Del Barça Corporate habla de unas cartas de intenciones de unos inversores preparadas para ejecutar a cuenta del 49% de determinados derechos".

Sobre los contratos de los jugadores, Laporta afirmó que "los veteranos tienen contratos largos y los jóvenes cortos, eso dificulta la gestión de los mismos".

La gestión de los fihajes y la marcha le hacen estar muy cuestionado en estos momentos, pero Laporta cree que cuando el ocupó la presidencia se encontraron una política de fichajes errónea.

Piensa que "había un modus operandi que se saltaba los controles internos" en los contratos de los futbolistas.

Sobre la comisión Espai Barça, asegura que intentarán que sea viable. "El Espai Barça estaba infravalorado en cuanto a los costes". "Se ha perdido un tiempo valiosísimo para poner el día al club con las infraestructuras".

El presidente también desmiente que hayan perdonado a Neymar 16,6 millones de euros.

Laporta piensa que no existe ningún riesgo de que el Barça se convierta en SAD. "El club siempre será de sus socios", asegura.

Sobre la dimisión de Llopis, contesta que no tiene nada que decir. "No era directivo y mejor que no diga nada".

Asegura que se siente "con una moral muy alta, sobre todo después de ver al equipo ayer".