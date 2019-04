Joan Laporta: "No ficharía a Griezmann tras su negativa"

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que no ficharía al jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann después de haber optado por declinar la oferta blaugrana el verano pasado y por el precio "exagerado" que se barajaría en la operación.

"Mayoritariamente la afición no quiere a Griezmann, y los precios que se están barajando son exagerados. Si viene todos los culés seremos los primeros en animarle, pero no le ficharía tras su negativa y por lo que se está pidiendo", aseguró a los medios.

Laporta fue uno de los ponentes en la mesa 'Los nuevos modelos de patrocinio deportivo' del World Soccer Congress que tiene lugar este viernes y sábado en Barcelona, y afirmó en zona mixta que "el tren pasa" en referencia al jugador. "La gente debe querer venir al Barça, y si no quiere venir se respeta la decisión y a otra cosa. Reconducirlo es complicado, y la cifra que se baraja creo que es exagerada para Griezmann, aunque es un gran jugador", argumentó.

En este sentido, cree que el francés pudo haber perdido su "oportunidad" de recalar en el club del Camp Nou. "Y no la aprovechó. Un jugador no puede jugar con el Barça y optó por no venir. Ahora hay otros que pueden hacer su función", remarcó.

Por otro lado, calificó la sanción de ocho partidos a Diego Costa, expulsado por insultar al árbitro en el partido entre Barça y Atlético, de "exagerada". "Entiendo que el árbitro no tenga que dejar pasar esas situaciones pero hay que tener ese punto de comprensión con un jugador que ya sabes que es muy visceral. La veo exagerada pero que se ajusta a la normativa", explicó.

"Tanto por los insultos y por agarrar el árbitro es lo que dice la normativa, y le han puesto lo mínimo. Pero me gustaría que en Apelación se redujera porque era un partido clave en la temporada, y con los nervios a flor de piel", manifestó en defensa de Costa.

Laporta ha manifestado que la temporada del Real Madrid es "nefasta" y que, sin querer faltar al respeto del club blanco, ve "muy difícil" ser aficionado madridista en estos momentos en que ya no pueden aspirar a ganar ningún título esta temporada. "La temporada del Madrid es nefasta, ser hoy aficionado del Madrid es muy difícil. Que a estas alturas no puedas ganar nada y tengas que estar pensando en las vacaciones tiene que ser muy duro. Afortunadamente a nosotros no nos pasa".

En cambio, aseguró en zona mixta estar "contento" por ver que el Barça "sí puede ganar todo con un fútbol muy bonito y gustoso". "Messi está que se sale y es un gusto ser del Barça. Y esto va por barrios, cuando a nosotros nos sale mal a ellos generalmente les sale bien y al revés. Máximo respeto al Madrid y nosotros a lo nuestro, a intentar ganar todo", recalcó.

Todavía sobre el conjunto madridista, opinó que cuando se está en esa situación así es "complicado" salir del pozo. "Cuando entras en una dinámica de derrotas y no conseguir tus objetivos reconducirlo todo y renovarse es complicado. Aquí, cuando las cosas nos han ido mal, también ha costado arreglar el entuerto", se sinceró.

No obstante, esta temporada "va muy bien y puede que sea excelente" para el Barça. "Dependemos de nosotros, llegar a estas alturas con la posibilidad de ganar todos los títulos es una gran temporada, y si tenemos ese punto de suerte para ganar, será excelente y para felicitarles, lo están haciendo muy bien", argumentó.

"Se debe tener la capacidad de adaptarte a los tiempos y a los jugadores que se tienen y pienso que lo está haciendo muy bien Valverde. A veces piensas que se podía ser más fiel al sistema, pero ya se es fiel con un Ter Stegen que juega con los pies y la columna vertebral con Piqué, Busquets y Leo", apuntó al respecto.

Por otro lado, no quiso comentar si se presentará a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona porque no le gusta "especular". "Es un tema que en estos momentos no ocupa mi pensamiento, y ya veré lo que hago cuando se convoquen las elecciones", remarcó.

"Se deben convocar cuando corresponde y no aprovechar unos resultados deportivos para sacar ventaja, pero ya se ha hecho en el pasado y no sería una novedad", señaló irónico respecto a los últimos comicios, en los que perdió frente a Bartomeu tras el triplete logrado con Luis Enrique en el banquillo.

En cuanto a su ponencia en el World Soccer Congress, sobre patrocinio deportivo, destacó la "mejor decisión" de vincular al Barça, bajo su mandato, con Unicef. "Innovábamos, nos convertíamos en club pionero, y era una manera de que el Barça devolviera a la sociedad lo que nos había dado, como jugadores jóvenes de todo el mundo", celebró.

"Ponía al Barça como un club agradecido y era tener el 'más que un club' como una declaración de principios y no un eslogan. Fue la decisión no deportiva más importante que tomamos. El patrocinio con un mensaje tiene un valor añadido y aporta además unos beneficios interesantes", subrayó.