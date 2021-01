Joan Laporta: "Cancelar las elecciones lo entendería como un fraude a la democracia"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que sería un "fraude a la democracia" que la Generalitat no autorizara llevar a cabo las elecciones del club blaugrana, previstas para el 24 de enero, y reitera que si se siguen los protocolos y medidas sanitarias no hay "razones objetivas" para no votar.

"Nuestro espíritu es el de colaborar con las autoridades siempre, pero vaya, cancelarlas lo entendería como un fraude a la democracia. No veo que haya razones objetivos de ningún tipo para suspender las elecciones. La Generalitat no debe intervenir en las elecciones del Barça, somos una entidad privada", aseguró en rueda de prensa.

Además, cree que todos los precandidatos deberían coincidir en la necesidad de llevar a cabo estos comicios cuanto antes mejor. Lo cierto es que Víctor Font opina igual, pero recalca la necesidad de dar seguridad al socio, y Emili Rousaud se muestra partidario de cancelarlas. El otro precandidato, Toni Freixa, asegura que respetarán la decisión tomada por el club pero pide garantizar la máxima participación.

"Defendemos los intereses del Barça y aquí deberíamos coincidir todos los precandidatos. Lo que interesa es que este desgobierno acabe, y se puedan tomar decisiones en el mercado, en el terreno deportivo. Pero no me meto en lo que hagan las otras precandidaturas, pero al Barça le conviene tener ya un presidente que tome decisiones", reiteró Laporta.

"Soy optimista y pienso que se confirmará la fecha de las elecciones del Barça. Depende de la Gestora, y ya fijó esta fecha. La Generalitat en ningún momento ha dicho que vaya a entrometerse en las elecciones del Barça. Lo único serían las restricciones de movilidad, pero con el certificado y el carné del Barça debería bastar", reiteró, como dejó claro el martes en otra comparecencia.