Jesús Navas: "Ha sido muy duro, un palo, no ir a la Eurocopa"

El capitán del Sevilla, Jesús Navas, reconoció este lunes que para él "ha sido muy duro, un palo", no ir a la Eurocopa 2020 que se disputa en once sedes, al quedarse fuera de la lista definitiva del seleccionador Luis Enrique Martínez, si bien afirmó que desea que España llegue "muy lejos". "Todo el que me conoce sabe las ganas que tengo de defender siempre a mi país, de darlo todo. Mi mujer, mis hermanos, mi familia, han estado ahí. Voy a seguir trabajando por el Sevilla, dándolo todo, para intentar volver otra vez a la selección", aseguró Navas en el homenaje que le tributó el Sevilla por su renovación hasta 2024.

Ante su ausencia en la Eurocopa, el lateral diestro, que ha sido 46 veces internacional y entró desde 2020 en los planes de Luis Enrique, indicó que "este acto del club y recibir todo este cariño" le "llena de orgullo" y confió en la victoria de España en los octavos de final ante Croacia, este lunes en Copenhague. "Espero que ganemos a Croacia. Hay un grupo muy bueno, jóvenes con mucha ilusión, y ojalá consigamos la victoria y lleguemos muy lejos", recalcó el internacional de Los Palacios, de 35 años, que añadió que está siguiendo "con mucha ilusión" los encuentros de España junto a su familia.

En el acto, el jugador del Sevilla ha hablado de la gran temporada que realizó el equipo en liga y lo que espera en el futuro. "El año pasado estuvimos cerca de pelear LaLiga y este año vamos a ir a por todas", explicó. Navas también tuvo tiempo de recordar a los aficionados del club. "La afición siempre ha mostrado mucho cariño y siempre hemos tenido la intención de seguir y de darlo todo. Ojalá puedan entrar pronto en el estadio y nos vean", admitió. "En mi vida me han pasado cosas muy grandes y bonitas como ser campeón del mundo, el nombre del estadio... eso te da para seguir trabajando igual siendo un ejemplo para los niños que entrenan en la ciudad deportiva. Es importante ser buena persona e ir con humildad", comentó el capitán de hispalense.