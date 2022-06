Jesé: "El Tenerife se metió en playoffs por lo bien que defienden, porque no tienen mucha cosa"

Tras la derrota y eliminación de la UD Las Palmas ante el Tenerife, uno de los jugadores de mayor importancia del club amarillo, Jesé Rodríguez, compareció ante los compañeros de Movistar+, reconoció la decepción que existía en el vestuario por no haber logrado el objetivo de optar al ascenso y cargó contra su entrenador y contra el Tenerife.

"El míster (García Pimienta) ha hecho un buen trabajo. A veces puede tomar decisiones mejores o peores, para mí hoy se ha equivocado porque necesitábamos jugadores de ataque", aprovechó Jesé para ir contra su entrenador. Además también tuvo palabras para el rival del que destacó que "se metió en playoff por lo bien que defienden, porque no tienen mucha cosa".

Al jugador de la Unión Deportiva le preguntaron por su futuro, acaba contrato este 30 de junio, pero decepcionado por la reciente eliminación, deslizó que no era "el momento de hablar" aunque sí escuchará al club, pero sentenció que "se lo tiene que pensar". "Es un día muy triste para mí profesionalmente, para los compañeros y para la afición. El vestuario está muy jodido", comentó y continuó: "He dado lo mejor que he tenido de mí, luego pueden salir mejor o peor las cosas. Mi conciencia está tranquila".