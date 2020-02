Jémez, sobre la sanción al Rayo: "Si los que toman las decisiones tienen lengua pero les faltan pelotas..."

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que "podría poner mil excusas" para decir que tras lo ocurrido en el mercado de invierno "el objetivo ya no es ascender" y subrayó que "no subir a Primera sería una decepción, pero no un fracaso".

El Rayo Vallecano perdió en el mercado de invierno a su capitán, el extremo Adrián Embarba, que se marchó al Espanyol, y al delantero italiano Federico Piovaccari y no podrá contar hasta final de temporada con el extremo portugués Bebé, lesionado de gravedad, ni con el mediapunta José Ángel Pozo, al que aún le quedan entre cuatro y cinco semanas de baja por una lesión.

"Podría poner mil excusas, a cual más convincente, para decir que el objetivo de este año ya no es ascender, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque sonaría a excusas y vamos a pelear por lo máximo", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"Yo entiendo el fracaso como algo que no se consigue porque no has puesto todo lo necesario. Si este equipo no consigue ascender no va a ser por eso, va a ser por otras cosas. Sería una decepción y no un fracaso. Nos lo auto-exigimos nosotros, dentro del vestuario y eso dice mucho del talante del equipo", señaló.

El Rayo recibe esta jornada en Vallecas al Real Oviedo, al filo del descenso con 28 puntos en la decimoctava plaza de la clasificación, los mismos que el Albacete.

"Es un equipo que ha estado sufriendo por salir de los puestos de descenso, sale y se vuelve a meter. Allí nos ganó y nos ganó bien, así que no nos podemos fiar. Si le dejas atacar tiene gente para hacer daño. Una parte del partido pasará por quitarles el balón y tener paciencia", confesó.

Para Jémez el Oviedo "ya no aprieta tan arriba, sino que te espera a tres cuartos".

"Ante equipos así, la mejor receta es la paciencia. Tenemos que aprovechar nuestra capacidad para mover el balón y crear espacios. Es un rival con herramientas de sobra para ganar a cualquiera. Es un partido muy importante para seguir la buena racha de este año", concluyó.