Javier Tebas: "Se están diciendo partidos a ver si se acierta y hay que tener mucho cuidado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, prefirió mirar el lado positivo tras lo acontecido este martes con la operación 'Oikos' contra una trama de amaño de partidos y lo calificó "como un día de felicidad", mientras que lamentó que se esté "disparando demasiado" el hecho de señalar partidos sospechosos sin tener confirmación de la investigación.

"Yo sólo puedo confirmar lo que ha salido en la nota de la Policía. Nosotros pusimos la denuncia dos días después del Nàstic-Huesca y luego la Policía ha iniciado la investigación, con nuestra colaboración cuando la ha requerido. Ahora veremos cuando se levante el secreto de sumario", apuntó este miércoles Tebas tras la firma del acuerdo entre LaLiga y la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL).

En este sentido, y tras las palabras de Fernando Baranca, director general de Federbet, la agrupación de operadores de apuestas contra el fraude en el deporte, diciendo que había movimientos extraños en el Huesca-Betis y el Huesca-Valencia, el dirigente de la patronal de clubes aseguró que la alerta del sistema que tienen para detectar cualquier alteración "no saltó en ninguno de esos partidos".

"Federbet estuvo con nosotros y ahora cuando pueden salen para hacerse publicidad. Se está disparando demasiado (lo de decir posibles partidos sospechosos), se están diciendo partidos y a ver si se acierta, y eso es un flaco favor. Empieza a ser como los fichajes y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos", advirtió Tebas, que recordó que "no porque salte la alarma es por una irregularidad".

Ante las noticias publicadas sobre la investigación por presunto amaño de partidos, el #RealBetis quiere dejar claro que es ajeno a esta supuesta trama y solicita que así quede reflejado en toda información en la que se haga referencia a cualquier encuentro que haya disputado. pic.twitter.com/RUh7YUF6tb — Real Betis Balompié (@RealBetis) 29 de mayo de 2019

Además, no se mostró pesimista por un nuevo problema que pueda perjudicar a la imagen de LaLiga. "Desde hace tiempo es todo lo contrario. He visto portadas de 'Día negro' y es al revés, es que la Policía y LaLiga no nos dormimos", aseveró.

"La delincuencia está y trabajamos en reducirla al máximo, pero nunca se va a evitar. De vez en cuando hay un caso y porque pase eso no significa que esté todo manchado. Creo que es un día de felicidad y he mandado una carta a todos los patrocinadores demostrando que donde ponen su dinero, está limpio y no se puedan encontrar con problemas, que su inversión es segura, que vigilamos y que funciona lo que hacemos", añadió.

Sin embargo, sí confesó que fue "un día muy duro" a nivel personal por su vínculo con la SD Huesca y la posible implicación de su presidente Agustín Lasaosa y del jefe de los servicios médicos Juan Carlos Galindo. "Soy de Huesca, he sido presidente del equipo y tengo relación con su presidente y consejo, mis hijos son del Huesca y están muy preocupados", remarcó.

"Espero lo mejor para la SD Huesca como persona jurídica y para Agustín y el doctor Galindo, pero sí han cometido un error en el ámbito del delito tendrán que pagar por ello, eso no quiere decir que pasen a ser desconocidos", subrayó el presidente de LaLiga.

Por otro lado, Tebas recordó que respecto a otros casos similares como los del Levante-Zaragoza y el Osasuna-Betis se han producido "cambios legislativos importantes con los partidos que se investigan ahora". "Se agravaron algunas conductas en el Código Penal y se está favoreciendo las labores de investigación como el poder intervenir los teléfonos y se puedan acortar las investigaciones y que haya pruebas más directas", comentó.

"Hay que analizar caso a caso, pero se puede suspender una licencia o descender a un club, la legislación lo permite, otra cosa es que nunca se ha hecho", aclaró el abogado. "Hay que ver las pruebas y como se ha hecho, se estudiará y ver si se pueden tomar medidas provisionales", agregó pidiendo tener "perspectiva" y puntualizando que se inhabilitan a alguien luego un juez "dice que no se dirá que no se respetó la presunción de inocencia".

Tebas también dejó claro que hay nombres que cuando salen en estos temas "puede haber algo de corrupción deportivo" después de que haya salido el de Carlos Aranda, aunque también recalcó que no pretende decir que el exdelantero o Rául Bravo estén "implicados".

"La verdad real del Levante-Zaragoza me la sé y la jurídica me lo ha demostrado, pero aquí no me la sé y ya veremos si conduce a la jurídica. Tanto Aranda como Raúl Bravo son ciudadanos españoles y no podemos hacer nada en cuanto a medidas restrictivas", detalló.

Finalmente, se refirió al apoyo de la RFEF en este tema. "Para ser sincero, me esperaba más unión. Cuando se produjo el cambio de presidente y se hicieron los nombramientos de Ana (Muñoz) y Alfredo (Lorenzo) mandamos cartas para diseñar estrategias conjuntas, pero no obtuvimos mucha respuesta y tampoco pudo ser el compartir la información en la operación 'Pizarro'. Esperemos que tengamos más unión y que podamos trabajar más conjuntamente porque no es un tema de competencias", sentenció.