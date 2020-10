Javier Tebas: "Bartomeu estaba dirigido por Florentino Pérez"

El presidente de LaLiga, JavierTebas, ha concedido una entrevista este miércoles para el medio internacional Associated Press donde ha cargado duramente contra Josep María Bartomeu. Tras el anuncio del ya expresidente del Barcelona de que había firmado los papeles para la creación de la Superliga europea, el mandatario de LaLiga ha acusado a Bartomeu de estar “dirigido por Florentino Pérez”. “Bartomeu estaba dirigido por Florentino Pérez. Eso es lo que creo. La Superliga europea ha sido el sueño de siempre del presidente del Real Madrid, ha trabajado para ello”, ha asegurado Tebas.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha añadido, además, que la creación de esta Superliga no es ningún acierto. “Es un grave error, (Florentino) no entiende las graves consecuencias económicas que va a generar”, ha afirmado en Associated Press.