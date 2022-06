Javier Tebas acusa a Rubiales de intentar grabarle "con uno de sus bolis-grabadora"

El presidente de la LFP, Javier Tebas, denunció este miércoles por la mañana que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, le había enviado un falso denunciante con un boli-grabadora para grabar sus reacciones ante unas supuestas falsas denuncias. Tebas hizo esta denuncia a través de un Tweet:

24 may 2022 - 18:50

Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites.