Javier Martínez, en Tiempo de Juego: "No ha habido ninguna fiesta con los jugadores del Sporting en mi local"

El Sporting de Gijón está en el centro de la polémica después de haberse registrado un brote de coronavirus entre sus jugadores. En concreto hay diez personas del club que han dado positivo y diversos medios han apuntado que el origen de este brote había sido una fiesta en un local.

El dueño de ese local, de hecho, es el vicepresidente del Sporting de Gijón, Javier Martínez, quien ha querido dar la cara en el tramo final de Tiempo de Juego. “No ha habido ninguna fiesta privada en mi local”, ha querido zanjar Martínez.

“Es verdad que el día 24 de diciembre abrimos desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche, en el horario permitido, y allí había dos jugadores del Sporting”, ha relatado. “No era una fiesta privada, cualquier persona podía acceder al establecimiento, pero, a lo mejor, alguna persona que estaba allí incumplió alguna de las medidas”, ha confesado.

“Vamos a denunciar a un medio por publicar una información falsa y por mentir”, ha contado Javier Martínez en Tiempo de Juego.

