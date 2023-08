Javier Aguirre se suma a la corriente de no meter cámaras en los vestuarios: "Parecemos la Kings"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, se ha subido este jueves 'al carro' de Unai Simón. El portero del Athletic manifestaba abiertamente su oposición a que las cámaras de LaLiga entren en el vestuario del Athletic.

De hecho, llamó mucho la atención la imagen en la plantilla al completo rezaba un padrenuestro antes de saltar al césped de San Mamés, en el partido frente al Real Madrid.

Sin embargo, el internacional Unai Simón lo dejó claro: "El vestuario es privado. Los jugadores tenemos rituales o manías que no queremos que salgan a la luz. No me gusta, me siento incómodo. Es como nuestro momento sagrado. No soy nadie para decir que no entre una cámara al vestuario, solo doy mi opinión y creo que están invadiendo nuestro espacio".

Unai Simón, durante la rueda de prensa previa al partido liguero del sábado ante Osasuna.EFE





Aguirre, contra las cámaras

En ese sentido, Javier Aguirre fue casi igual de tajante: "No todo vale por dinero. Hay que priorizar cosas. Nuestro ejemplo era la Premier, todo lo que hacía la Premier lo queríamos hacer, y ahora parece que hacemos lo que hacen en la Kings League".

También pidió mejores horarios para jugar. En este aspecto, volvió a lamentar que se premie el negocio al fútbol: "Se priorizan los dineros por encima de lo deportivo. Ya lo comentamos cuando jugábamos a las dos de la tarde, y ya no está Kang para el mercado coreano, entonces vamos a ver si eso nos da un respiro. Pero toca adaptarse..."

El Mallorca jugó frente a Las Palmas en Canarias en el estadio de Gran Canaria el pasado sábado a las 19.30 horas, y se enfrentará al Villarreal este viernes 18 de agosto en casa, también a las 19.30 horas. Además, se da la circunstancia de que jugará en el mismo horario frente al Granada, el próximo sábado, 26 de agosto.

En cuanto a la plantilla, con el mercado todavía abierto, está a favor de seguir con los jugadores que tiene actualmente a su disposición, aunque dejó la puerta abierta a la incorporación de un defensa. Y en cuanto al otro asunto que está generando polémica en este comienzo de la temporada, el tiempo añadido, mostró su postura favorable "a que se juegue en tiempo efectivo, pero luego que se aplique porque ya en su día dijeron que añadían treinta segundos por cambio y sabes que al final eso no se aplicaba".