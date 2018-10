Jaume Roures, en El Partidazo de COPE: "Cardenal ganará en Mediapro menos que Rubiales en la AFE y en la RFEF"

Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, acudió este jueves a El Partidazo de COPE, donde analizó la situación del fútbol español, enzarzado en la guerra abierta entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF y Javier Tebas, presidente de LaLiga. Además, la Federación ha criticado el fichaje de Miguel Cardenal, expresidente del Consejo Superior de Deportes, por Mediapro.

Roures se defendió de esas críticas: "Quizás hay más puertas giratorias si uno pasa del sindicato de jugadores a la RFEF que si uno pasa de estar dos años en la Universidad a una empresa privada .En nuestra casa no hay nadie que gane lo que gana Tebas, seguro que le llegarían ofertas mejores de otras partes".

En esa línea, aclaró que "Cardenal va a cobrar menos de lo que Rubiales cobró al frente de la AFE o como presidente de la Federación".

Por otra parte, habló de la crítica dirigida de LaLiga contra la RFEF, por el beneficio para la entidad presidida por Rubiales como consecuencia del Real Decreto-Ley que regula la comercialización de los derechos audiovisuales: "Si algo hizo el Decreto Ley famoso es quitarnos los derechos a nosotros. El Decreto lo primero que hacía era dejarnos sin derechos. Ese Decreto se hizo para favorecer el fútbol y perjudicarnos a quienes teníamos los derechos", criticó. Y añadió: "Yo no participé para nada en ese Decreto".

Habló de la polémica que sigue vigente por el partido que LaLiga quiere llevar a Miami entre Girona y Barcelona: "Creo que se debería jugar. Con el partido de Miami, me cuelgan un muerto que no tiene que ver. No hemos participado en esto. Tebas sabe que tiene razón, por eso está seguro. Y no tiene impedimentos para hacerlo. Si no se adulteró la Supercopa de España por llevarla a Tánger… Se puede estar a favor o en contra, pero el planteamiento me parece inmaculado".

En su defensa, habló de una propuesta similar que surge de la propia UEFA: "La UEFA se planteó la posibilidad de llevar la final de la Champions o la Supercopa de Europa a Nueva York, y pareció genial".

Además, confirmó la información publicada por El País, que afirma que Mediapro ofreció 300 millones de euros para poner el nombre al Camp Nou, pero el Barça le pidió que retirara la demanda contra Sandro Rosell: "Tuvimos una negocación con el Barça con este objetivo, pero esto se rompió de golpe y porrazo, y apareció esta exigencia que estaba fuera de lugar. El planteamiento por 20 años de ‘naming’".