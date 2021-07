James Rodríguez, sobre su futuro: “No sé dónde voy a jugar, no creo que vuelva al Real Madrid”

El futuro de James Rodríguez es toda una incógnita. Con presente en el Everton, el colombiano no será tenido en cuenta para la próxima temporada por el nuevo DT del equipo inglés, Rafa Benítez, por lo que tendrá vía libre para continuar su carrera en otro equipo.

Durante un stream en su canal de Twitch, fue el propio futbolista de 30 años quien alimentó todavía más las dudas en relación a los pasos a seguir: "No sé dónde voy a jugar. Es un tema bastante complicado, la verdad. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir que sí o que no, porque no sé qué va a pasar. Estoy entrenando bien y fuerte".

"No creo que vuelva al Real Madrid. Es un ciclo cerrado y no se va a volver a repetir. En el fútbol y en la vida no se sabe qué va a pasar. Solo sé que estoy entrenando fuerte y bien. Hay que pensar en el presente. Estoy entrenando duro para todo lo que viene", finalizó.