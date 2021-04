James Rodríguez: "Habría que preguntar a Florentino Pérez por qué no me dejaba salir del Real Madrid"

James Rodríguez vuelve a sonreir con la camiseta del Everton. El colombiano ha vuelto a sentirse futbolista a las órdenes de Carlo Ancelotti en el club inglés, donde ha recuperado el ritmo de juego que no tuvo con Zinedine Zidane.

Tal vez por eso, James no ha tenido reparos a la hora de hablar de su pasado más reciente. En una entrevista concedida a la ESPN, James Rodríguez confesó que cuando terminó su año en el Bayern de Munich ya tenía prácticamente apalabrado un acuerdo con el Atlético de Madrid. Sin embargo, por motivos que el centrocampista desconoce, Florentino Pérez no le dejó salir del club de Concha Espina.

"El año pasado en el Real Madrid jugué poco", recuerda James Rodríguez. "Cuando decidí salir del Bayern ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero el Real Madrid no me dejaba salir. Ese club era el Atlético de Madrid, y estaba casi hecho".

"HAY QUE PREGUNTARLE A FLORENTINO PÉREZ..." y James, con @askomartin en #SportsCenter, lanzó la bomba: estuvo a nada de fichar para el Atlético de Madrid pero el Real no lo dejó. pic.twitter.com/ReDj1G8hDS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2021

De hecho, James llegó a hablar "una vez con el Cholo Simeone. Me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien. Así que yo le dije que estaba listo".

"Habrá que preguntar a Florentino..."

¿Por qué James se quedó un año más a las órdenes de Zinedine Zidane en vez de fichar por el Atlético de Madrid? El jugador asegura no tener la respuesta: "Pasó todo esto y el Real Madrid no me dejó salir. Habrá que preguntarle a Florentino Pérez... Yo sabía que con Zidane no iba a jugar mucho. Fue un año que no fue muy bueno".

James Rodríguez y Florentino Pérez, durante su etapa en el Real Madrid (FOTO: Real Madrid)

En esa temporada, 2019/2020, James Rodríguez tan sólo jugó 14 partidos con Zidane contando con todas las competiciones, disputando una media de 52 minutos por partido.

Con el Everton, sólo en lo que llevamos de temporada, ya ha jugado más partidos oficiales: un total de 21, en el que James ha marcado 5 goles y ha dado 8 asistencias: "En el Everton quería demostrar que estaba intacto, y que cuando he hecho las cosas bien, y he jugado bien, he estado a un nivel bueno", finalizó.