Jadon Sancho firma por el Manchester United hasta 2026

El Manchester United confirmó este viernes el fichaje del jugador inglés Jadon Sancho, procedente del Borussia Dortmud alemán, quien se ha comprometido con el club hasta junio de 2026, con opción de un año más.



Sancho, de 21 años, marcó 50 goles y dio 64 asistencias en sus cuatro temporadas en el Borussia Dortmund y ha sido parte de la selección inglesa que acabó subcampeona en la reciente Eurocopa, tras caer por penaltis en la final ante Italia.

