Jack Grealish, sobre su celebración: "Viví el mejor fin de semana de mi vida"

Jack Grealish, jugador del Manchester City, repasó la temporada en una entrevista en el medio inglés 'talkSport'. El centrocampista reconoce haber vivido "el mejor fin de semana de su vida".

Jack Grealish mounts staunch defence of his treble celebration anticshttps://t.co/yprtdK1g6N — talkSPORT (@talkSPORT) June 20, 2023

El futgolista inglés no se arrepiente de su celebración tras ganar la Championns League. Festejó por todo lo alto el título europeo, con el que el City cerraba el triplete, y las imágenes dieron mucho que hablar.

"No me molestan las críticas por mi celebración. He logrado algo que ocurre una vez en la vida. La última vez que se hizo...no sé cuando lo hizo el United, pero no se fue hace mucho", afirma Grealish.

Y añadía: "Nos divertidos el sábado, el domingo y el lunes. Tuve el mejor fin de semana de mi vida. Acababa de ganar la Liga de Campeones y estaba muy emocionado".

Tras los festejos el jugador recibió numerosas críticas por la imagen mostrada y en los partidos de Inglaterra tan solo jugó 30 minutos. "Hagas lo que hagas en la vida siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida. Mi prioridad ahora era Inglaterra por eso estuve en la concentración desde el martes", concluye.