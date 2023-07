Italia y Turquía presentan su candidatura conjunta para la Eurocopa de 2032

Las federaciones de fútbol italiana y turca enviaron una carta a la UEFA en la que solicitan organizar juntos la Eurocopa de 2032, informó el organismo italiano. Hasta ahora Italia y Turquía eran los dos únicos candidatos, por lo que salvo sorpresas se acogería esta opción para la organización.

La decisión se produjo después de una reunión, que tuvo lugar en Roma en los últimos días, entre el presidente de la Federación italiana, Gabriele Gravina, y su homólogo, Mehmet Büyükek?i.

"La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Federación Turca de fútbol (TFF) han decidido unir fuerzas al proponer a la UEFA la organización conjunta de la UEFA EURO 2032. Experiencias exitosas anteriores (EURO 2020, EURO 2012, EURO 2008), así como futuras propuestas de candidatura (Reino Unido y República de Irlanda para la EURO 2028) y emocionantes proyectos ya premiados (EE. UU., México y Canadá para la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026) demuestran que compartir eventos de esta magnitud representa, por un lado, una vía para la implicación directa de un mayor número de aficionados y, por otro, la búsqueda de una planificación aún más eficiente y sostenible", se lee en la nota de la FGIC.

The @FIGC ???? and the @TFF_Org ???? have requested to merge their individual bids into a joint bid to host #EURO2032.



If compliant with the requirements, it will be submitted to the UEFA Executive Committee on 10 October, where the appointments for 2028 and 2032 will be made: ??