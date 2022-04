Isco se desmarca de las acusaciones que le señalan como el 'topo' que filtra los onces de Ancelotti

Francisco Alarcón 'Isco' ha cargado este martes contra un tuitero que le acusa de ser el jugador que filtra los onces del Real Madrid a la prensa, como apunta una cuenta extranjera de información madridista.

El Real Madrid publica sus onces titulares unas dos horas antes del partido, lo que ha levantado las sospechas en dicha cuenta: "Como se esperaba, el Real Madrid anuncia su once titular con más de dos horas de antelación al comienzo del partido porque Ancelotti sabe del 'topo' en el vestuario que filtra los once titulares a una reconocida emisora de radio".

'The Madrid Zone' publicaba dicho tuit cuando el Real Madrid hacía oficial el once titular de Carlo Ancelotti para el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea.

A ese tuit respondió un usuario anónimo que acusó al centrocampista del Real Madrid de ser el 'chivato'. Y a este usuario respondió Isco: "Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES".

