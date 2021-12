Investigan a Albert Benaiges, excoordinador del fútbol base del Barcelona, por supuestos abusos sexuales

Los Mossos d'Esquadra investigan ya varias denuncias de personas que aseguran cuando era menores de edad sufrieron abusos sexuales por parte del excoordinador de fútbol base del Barça Albert Benaiges. Según han informado fuentes de la policía catalana, la investigación se ha abierto a raíz de las denuncias presentadas en varias comisarías de los Mossos d'Esquadra por víctimas de los supuestos abusos sexuales, que ha destapado este sábado el diario Ara.



A raíz de una investigación periodística, el periódico recoge unos sesenta testimonios de personas que sufrieron abusos por parte de Benaiges cuando este ejercía de profesor de educación física en la Escola Barcelona, del barrio barcelonés de Les Corts, cargo que ocupó durante 38 años.



Los entrevistados denuncian que se masturbó delante de ellos, realizó tocamientos y organizó juegos de carácter sexual, hechos que habrían sucedido en las décadas del 1980 y 1990.



En una entrevista en el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio", Dani, exalumno del centro entre finales de los 80 y principios de los 90, ha explicado que los abusos relatados eran un "secreto a voces" y un tema recurrente en las reuniones de exalumnos de la escuela porque "lo que pasaba con él no era normal".



Dani no sabe si puede considerarse víctima de abusos sexuales, pero sí de un "comportamiento no adecuado" por parte del profesor, que asegura tenía "una obsesión con la higiene" y solía entrar en los vestuarios hasta el "fondo de las duchas" para examinar cómo los alumnos se lavaban.



Este exalumno afirma que también presenció cómo Benaiges obligó a dos estudiantes a desnudarse delante de la clase para mostrar de qué forma debían lavarse los niños y niñas, una de las situaciones que relata este sábado el Ara.



Además, ha añadido que en una ocasión en que contó a sus padres que el profesor le había arrastrado de la oreja por el gimnasio y vapuleado a gritos delante de otros alumnos, la dirección de la escuela le obligó a pedir disculpas delante de la clase y a desdecirse de lo denunciado. Según han confirmado a Efe fuentes del Barcelona, Benaiges se desvinculó hace una semana del club, donde ejercía de coordinador del fútbol base.



Nacido en México en 1955, Benaiges fue considerado como uno de los referentes en la formación de jugadores del fútbol base del Barcelona durante más de dos décadas. Con la llegada de Joan Laporta a la presidencia el pasado mes de abril, regresó al Barcelona como coordinador del fútbol base tras su salida del club en 2011 para trabajar en Dubái. Después de esta etapa, firmó por el Chivas mexicano, donde estuvo tres meses, para posteriormente trabajar en República Dominicana y Japón.