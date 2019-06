Íñigo López, en El Mundo: "Perdimos con el Nàstic porque teníamos un pacto"

El Mundo publica una entrevista con el jugador del Deportivo de la Coruña Iñigo López, implicado en la 'Operación Oikos'que reconoce que acordaron con los jugadores del Nástic dejarse ganar en el partido de la segunda vuelta, después de que el Huesca consiguiera el ascenso directo a Primera División:

El médico del Huesca [Juan Carlos Galindo] reconoce en su declaración que existía un «pacto de caballeros» en el vestuario para perder con el Nàstic. ¿Es cierto? ¿Qué tipo de pacto era?: El que siempre ha existido en el fútbol. En los últimos partidos se suele mirar el calendario y se habla, porque se conoce a la gente. No es que nos reunamos o se quede en un sitio. Simplemente se dice: «Oye, no nos fastidiemos, para el que necesite los puntos». La cosa queda así y no se vuelve a hablar. Cualquiera que haya jugado al fútbol y haya estado en este mundo sabe que esto ha existido desde mucho antes que nosotros. Lo que ocurre es que el asunto de las apuestas lo ha sobredimensionado todo.

¿Es lo que pasó en este caso?: Sí. Se dio la circunstancia de que nosotros habíamos ascendido en la jornada anterior y ellos seguían jugándose el descenso.

¿Cómo se estableció el pacto?: En el partido de la primera vuelta, en Tarragona. Yo no estuve convocado, como tampoco en el segundo, pero se sabía en el vestuario. Me constaba que hubo un contacto y se recalcó no hacer tonterías. Punto.

Una vez en el campo, ¿cómo se ejecuta algo así?: Bajamos la intensidad, simple y llanamente. No se sale a matar.

¿Ha cobrado alguna vez primas a terceros por ganar?: Sí. Las he visto en muchos equipos, y siempre que sean por ganar no me parece mal hacerlo. Han existido siempre.