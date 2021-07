Inglaterra donará sus primas a los sanitarios

La selección inglesa donará las ganancias de la Eurocopa al NHS, el servicio de salud público del Reino Unido.

La federación inglesa recibirá unos 26 millones de euros si gana el título, de los que cerca de un 40 % irá destinado a los jugadores y será ese el dinero que compartirán con los sanitarios que han ayudado a sacar el país adelante en la pandemia. Según informaron los medios ingleses, esto correspondría con más de 10 millones de euros que se estiman que podrían ganar los de Southgate de vencer a Italia.

