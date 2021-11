En Inglaterra creen que Pogba no jugará más con el Manchester United

Pogba se ha convertido en el protagonista de uno de los mayores culebrones en el mercado inglés tras los rumores de su posible salida del club inglés. El jugador francés, que sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho que le tendrá apartado de los terrenos durante (por lo menos) 2 meses, podría haber disputado su último partido como jugador del United. Tal y como ha confirmado el cuerpo médico de los 'Red Devils', el francés tendrá que esperar hasta principios de 2022 para poder volver a pisar un terreno de juego aunque no sea con el mismo equipo.

Tal y como comentó Mino Raiola, "está todo tranquilo y no hay novedades". El mediocentro todavía no ha renovado con el United. Las conversaciones entre equipo y jugador se encuentran paralizadas y todo parece indicar que Pogba abandonará Old Trafford más pronto que tarde.

Según ha indicado 'The Sun', varios estamentos del United estarían hartos de todo lo que rodea al jugador. Sobre todo de su representante Mino Raiola. Por esta razón, la directiva del club inglés estaría más que dispuesta a dejar que el contrato del francés finalice y dejarle marchar como agente libre en el caso de que fuera necesario.

Ante esta posible marcha del exjugador de la Juventus de Turín, leyendas del United como Paul Scholes, han querido dar su opinión sobre este caso: "Tendrá 35 años y seguirá haciendo sus cosas estúpidas".