Paralizada la marcha de Bale a China, según la BBC

El futuro de Gareth Bale en el Real Madrid sigue en el aire. Todo comenzó en la madrugada del 20 al 21 de julio cuando Bale pidió a Zinedine Zidane no jugar ante el Bayern porque manejaba una oferta desde China e incluso el técnico galo llegó a hablar de "salida inminente".

Melchor Ruiz informaba que el equipo interesado en el jugador galés era el Jiangsu Suning y todo hacía indicar que en los siguientes días se iba a hacer oficial la salida, pero este domingo toda esta operación ha podido dar un giro ya que según la BBC, este movimiento está parado porque el Real Madrid habría cancelado el acuerdo y por tanto Bale se quedaría en la capital de España.

Exclusive: Gareth Bale’s proposed move to China is OFF. As things stand, he will be staying at Real Madrid #RMFC