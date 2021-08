Ilaix Moriba podría tener un acuerdo con el Leipzig

Ilaix Moriba continúa forzando su salida del Fútbol Club Barcelona. Tras las negativas para su renovación, el joven canterano de 18 años sigue entrenándose con el juvenil azulgrana consciente de que, si no renueva, no tendrá sitio en el equipo de Koeman. Ilaix termina contrato en 2022 y en el Barça temen que, finalmente, no renueve y pueda marcharse gratis el próximo verano.

Según ha informado Helena Condis, Ilaix tiene un motivo principal para no renovar: quiere marcharse al Leipzig. En el club catalán creen que el futbolista tiene un acuerdo cerrado con el club alemán y por ello no quiere escuchar otras ofertas. Aún así, el Barça, según ha informado Helena Condis, se muestra muy claro: o pagan 20 millones de euros o el centrocampista se quedará todo el año en la grada. De momento, parece que la oferta del Leipzig, ocho millones de euros, no satisface a la directiva del Barcelona.

