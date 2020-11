Iker Casillas, sobre su infarto: "Jamás he vuelto a dormir boca abajo, cualquier estornudo es un drama"

Movistar ha estrenado este viernes el documental “Colgar las alas” en el cual, el exportero del Real Madrid y la Selección española, Iker Casillas, rememora cómo fue el infarto que sufrió el 1 de mayo de 2019 y cómo ha sido este último año y medio. “Aquel día hice lo que todos los días hasta que empiezo a tener otra sensación. Me tumbo en el suelo y digo que no puedo. Es como estar en una piscina de dos metros, estás en el fondo y quieres salir, pero no puedes”, ha relatado el madrileño.

El portero ha reconocido que aquel día volvió a nacer y que desde entonces, su vida no ha sido la misma. “Las noches las pasas con angustia y hasta el más mínimo estornudo es un drama. El doctor me decía “Iker, no te vas a morir”, ha descrito. “Hubo un día que ya de la angustia que tenía dije: ‘mira, me voy a dormir y si no me despierto… pues no me despierto, pero voy a intentar descansar”, ha dicho.

Además, Iker describió que una semana después comenzó con la rehabilitación. Un proceso que le ha frustrado enormemente. “Salí a pasear diez minutos pero me cansé mucho y llegué a mi casa desanimado. De un día para otro no puedes ni andar diez minutos… Me sentí débil y flojo”, ha reconocido.

Y después llegó el momento de decir adiós, de colgar los guantes. Una decisión que Iker meditó mucho, a pesar de que todo el mundo le decía que “no tiene necesidad” de seguir jugando. “A los que nos ha gustado competir toda la vida y superar retos, somos así”, ha contado.

El segundo capítulo, sus inicios en el Real Madrid

Movistar ha estrenado este viernes un doble capítulo del documental en el que el segundo se ha centrado en sus inicios en el conjunto blanco. En él, Casillas ha descrito cómo fue uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut en San Mamés.

“¿Qué hago yo jugando contra esa gente? Yo lo viví como si estuviera en un sueño”, ha descrito el portero, que tenía 18 años cuando se enfundó por primera vez la camiseta del primer equipo del Real Madrid.