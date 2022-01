Este lunes 17 de enero, la FIFA celebra la gala de los Premios The Best 2021 a partir de las 19h. Los nominados se dieron a conocer el 22 de noviembre de 2021 y los premios constan de dos fases para la votación. En este sentido, diez expertos futboleros eligen a los 10 nominados y posteriormente, entran en juego las votaciones de un periodista especializado de cada país y los capitanes y entrenadores de la selecciones nacionales. El único premio que tiene un sistema de votación exclusivo y cerrado es el del mejor once del año, en el que solo cuentan las opiniones de los propios jugadores de fútbol de todo el mundo.

En el premio The Best a la mejor jugadora, España tiene una gran representación y sobre todo muchas posibilidades de que una de las nuestras se lleve el galardón. Alexia Putellas y Jenni Hermoso, ambas jugadoras del FC Barcelona, están nominadas y Putellas parte como la gran favorita para hacerse con el The Best después de haberse llevado el Balón de Oro hace unos meses. También está nominada la australiana del Chelsea Sam Kerr.

En cuanto al The Best al mejor jugador,volveremos a tener en la pelea a Leo Messi y a Robert Lewandoski, aunque esta vez parece que el jugador del Bayern de Múnich parte con más poisbilidades de batir al argentino, que ya le arrebató el Balón de Oro hace unos meses. Salah también está nominado aunque todo parece indicar que sus posibilidades a llevarse el premio son nulas.

En el resto de premios, la representación española se ciñe a Pep Guardiola (Manchester City) y a Lluís Cortés (FC Barcelona), aunque la polémica está sobre todo en el apartado de los guardametas donde ni Oblak, ni Courtois, ni Ter-Stegen están nomionados.

Nominados al The Best a mejor entrenador de fútbol masculino son:

Pep Guardiola (Manchester City / España)

Roberto Mancini (Selección Italia / Italia)

Thomas Tuchel (Chelsea / PSG / Alemania)

The Best mejor entrenador fútbol femenino:

Lluis Cortés (FC Barcelona / España)

Emma Hayes (Chelsea / Inglaterra)

Sarina Wiegman (Selección Inglaterra / Selección Países Bajos / Países Bajos)

The Best mejor portero:

Gianluigi Donnarumma (PSG / AC Milán / Italia)

Édouard Mendy (Chelsea / Senegal)

Manuel Neuer (Bayern Múnich / Alemania)

The Best mejor portera

Ann-Katrin Berger (Chelsea / Alemania)

Christiane Endler (PSG / Olympique Lyon / Chile)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Rosengard / PSG / Canadá)

