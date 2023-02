Herrera: "Con Vinicius la gente lo está tomando un poco, no sé si merecido o no"

Sergio Herrera, portero de Osasuna, reconoció, tras la derrota en el partido contra el Real Madrid (0-2) que "la gente la está tomando un poco" con el brasileño Vinicius Junior a la vez que consideró que no sabe si es "merecido o no", ya que "eso los sabrá cada uno".

???"Vinicius ha tenido un comportamiento normal. Creo que, al final, el caso Vinicius, a cada campo que va, se está revolucionando... Hay que parar un poco lo que está pasando con él. Se le está dando mucha bola a este tema".#OsasunaRealMadridpic.twitter.com/yZ49vUlBGI — Tiempo de Juego (@tjcope) February 18, 2023

"Al final, el caso Vinicius, en cada campo que va está un poco revolucionado", indicó Sergio Herrera, quien admitió en DAZN que con el brasileño "la gente la está tomando un poco. No sé si merecido o no, eso lo sabrá cada uno. El fútbol hay que jugarlo, tener contacto y que eso no se pierda".

Además, analizó un partido en el que comentó que su plan era arriesgar para intentar sacar un buen resultado y valoró el trabajo del equipo osasunista.

"Hemos hecho un gran partido. Arriesgado. Queríamos tener protagonismo con balón, tener una buena presión en campo contrario... y eso equivale a riesgos contra jugadores tan rápidos. He tenido la gran suerte de ayudar con mis paradas, contento por eso, pero no ha sido suficiente para rascar un punto", declaró.