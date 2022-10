Henry y la situación que vive el Barcelona: "Con otro entrenador el volcán entraría en erupción"

Thierry Henry sabe muy bien cómo funciona el FC Barcelona. El francés pasó tres temporadas en el Camp Nou entre 2007 y 2010 en los que levantó entre otros títulos la Liga de Campeones y dos Ligas. Ahora, desde otra perspectiva ha analizado la situación que vive el club tras su eliminación en la Champions y tiene claro que de haber sido otro el entrenador se habría cortado su cabeza.

"En el Barcelona no hay tiempo, esa es una de las cosas más complicadas. La gente espera ganar ya mismo, especialmente después de que necesiten ganar después de la inversión en verano. Los resultados marcan, como pasó con Steven Gerrard. Lo despacharon muy pronto, no le dejaron trabajar para hacer un equipo", afirmó.

Did Xavi get the Barcelona job too early? ??



Thierry Henry tells @Carra23 Barcelona's boss can't be compared to Steven Gerrard. pic.twitter.com/HPqaKvhLsO — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 26, 2022

"Si ahora hubiera otro entrenador en el Barcelona, lidiando con lo que está pasando, habría un volcán mayor del que hay. El volcán se habría puesto en erupción. Pero como es con Xavi está bien. Van segundos en LaLiga y todos sabemos que Lewandowski debería haber marcado contra el Bayern. Esa no es su culpa. Igual que la mano de Dumfries, pero eres el entrenador del Barça y te van a juzgar", continuó.

"Ya dije antes del partido que esto iba de orgullo y de demostrar que podías ganar un partido grande. Y el Bayern de Múnich lo ha hecho. No solo es el entrenador. Se cuestionarán otras cosas también. Si eres el capitán del barco, obviamente tendrás que dar más explicaciones. Va segundo en LaLiga. Yo no he dicho que vaya a perder el trabajo. Pep empezó entrenando con nosotros, así que no se puede comparar tampoco", finalizó.