Hazard: "En Lille, Chelsea y Madrid no respondí en algunos partidos grandes"

Eden Hazard, centrocampista del Real Madrid, reconoció en una entrevista para la página oficial del Lille, que a lo largo de su carrera, mientras estuvo en el conjunto francés, en el Chelsea o en la selección belga, no respondió en algunos partidos grandes.



Hazard formó parte de la plantilla del Lille que ganó la Ligue 1 en 2010. Algo más de una década después, y a pocos días de que su exclub se juegue otro título en la última jornada, recordó cómo vivió aquella victoria a la vez que analizó algunos momentos de su carrera.





Il y a dix ans, il faisait trembler les défenses de @Ligue1UberEats ??



Aujourd'hui, @hazardeden10 a un souhait : que le LOSC soulève une nouvelle fois l'Hexagoal ??



Retrouvez son interview complète en cliquant sur le lien ?? — LOSC (@losclive) May 18, 2021





Cuestionado por el impacto de los grandes jugadores en los partidos más importantes, Hazard afirmó: "En el Lille, en el Chelsea, en la selección (Bélgica) o en el Real, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto. Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más".



"El fútbol no es igual que hace diez años. Hoy los partidos son más cerrados. Para ganar un gran encuentro hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con una individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo", agregó.



Respecto al Lille que ganó la Ligue 1 en 2011, aseguró que recuerda toda la temporada al completo en la que se sentían "invencibles" y declaró que todavía recuerda con cariño la final de la Copa de Francia, el regreso a la ciudad en autobús y los momentos con su afición.