Hazard: "Intento no ir mucho a la despensa a por los bollos, pero no es fácil"

Los futbolistas de LaLiga continúan con su confinamiento a la espera de ver qué es lo que sucede con la competición y, parece, no todos lo están llevando muy bien. Es el caso del belga Eden Hazard, jugador del Real Madrid, quien ha concedido una entrevista al medio de su país RTBF donde relata cómo está llevando la cuarentena. "Para mí también es complicado, intento no comer mucho, no ir mucho a la despensa a por los bollos, pero no es fácil", ha asegurado el futbolista.

Además, Hazard todavía continúa recuperándose de su última lesión en el tobillo, lo que en un principio le iba a impedir disputar el tramo final de temporada pero, con la posible reanudación, quizá pueda volver a disputar unos minutos en la presente campaña. "A mis hijos no puedo enseñarles mucho porque, como quien dice, voy con una pierna y media", asegura el jugador, quien está aprovechando este confinamiento para estar más cerca de su familia.