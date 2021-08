Havertz subastará sus botas para ayudar a los damnificados de Alemania

Kai Havertz, el internacional alemán que actualmente juega para el Chelsea de Inglaterra, subastará las botas con las que disputará el encuentro del domingo ante el Arsenal para recaudar fondos y así ayudar a los damnificados de las inundaciones que en julio pasado afectaron al estado germano de Renania del Norte-Wesfalia, el mismo en el que nació y donde actualmente vive parte de su familia. "Familias y personas que lo pierden todo: sus hogares, su ropa, su mascota. Nunca podría imaginar que algo así sucediera en Alemania, con tanta gente muriendo, simplemente fue horrible", expresó el mediocampista de 22 años natural de Alsdorf (ciudad alemana cerca a la frontera con Bélgica y Países Bajos) en una entrevista publicada este viernes por el diario británico 'The Guardian'.



El jugador que el mayo pasado anotó el gol que le dio a los 'Blues' el título de la Champions League en Oporto decidió usar su voz para incentivar las ayudas hacia este territorio, realizó una donación de 200.000 euros a la Cruz Roja Alemana y diseñó un par de botas con los colores de la bandera de su región (verde, blanco y rojo) con las que disputará el derbi ante el Arsenal, las cuales serán subastadas y el dinero obtenido se destinará a la misma organización.

You may have heard of the floods in Germany, the effects are still very much there today, in my home region. There is much work to do to repair the damage for many families and their homes. pic.twitter.com/OoAdqHAsAa