Guti: "Lopetegui es un gran entrenador, lo ha demostrado en la selección y lo va a demostrar en el Madrid"

El excentrocampista del cuadro madridista atendió a la prensa en Las Rozas, donde acudió al tercer curso de formación UEFA en el que se dan cita técnicos de todo el mundo. Guti, quiso dar un voto de confianza a Lopetegui.

"Claro que hay que tener paciencia con él (Lopetegui). Es un gran entrenador que lo ha demostrado en la selección española y lo va a demostrar en el Real Madrid", dijo.

Además, declaró que está preparado para dirigir a un "primer equipo" y dejó claro que si se fue de la cantera del Real Madrid para irse a Turquía fue para seguir evolucionando y entrenar "lo antes posible" a un equipo.

"No hay que tener prisa, estoy contento con la situación en la que estoy, pero en el fútbol nunca se sabe. No voy a decir que me voy a quedar, pero mi prioridad ahora es estar allí (en Turquía)".

Respecto a la actual situación del Real Madrid, que ha enlazado cuatro partidos seguidos sin ganar y sin marcar, reconoció que no sigue demasiado a su ex equipo porque en muchas ocasiones los partidos del club blanco coinciden en horarios y en viajes con el Besiktas.

"Mi experiencia en Turquía está siendo fenomenal. Trabajo con una gran entrenador (Senol Günes) con muchos años de experiencia. Me llevo cosas positivas", aclaró.