Guardiola: "No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para entrenar al Barcelona"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dicho no tener "ninguna duda que Xavi está listo" para ponerse al frente del FC Barcelona, aunque ha recordado que "el éxito siempre depende del compromiso y la calidad de los jugadores" y que la importancia de los técnicos en los equipos es "mucho menor de lo que la gente se piensa".

"No sé lo que va a pasar, sólo sé que de momento Sergi (Barjuan) es el entrenador. No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para asumir el puesto. Sabe de fútbol, tiene pasión y ya tiene más experiencia de la que yo tuve cuando cogí al Barcelona", respaldó Guardiola a su antiguo pupilo en rueda de prensa.

PEP ?? I don't know what will happen. Sergie Is now a manager, wish him all the best of luck. About Xavi, I don't know what will happen. I don't have any doubts he is ready to do the job. He knows the environment which is so important, knows the game, and has the passion.