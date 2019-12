Guardiola: "Jugar contra el Real Madrid es una prueba increíble para nosotros"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha señalado la eliminatoria europea contra el Real Madrid como "una prueba increíble" para su equipo frente a un rival que "tiene más experiencia" en situaciones de este tipo, al tiempo que ha alabado a su homólogo Zinédine Zidane.

"Jugar contra el Real Madrid es una prueba increíble para nosotros. Nos prepararemos lo mejor posible. Tendremos que ver cuál es nuestra condición en febrero y cuál es la condición del Madrid. Intentaremos jugar dos buenos partidos", transmitió Guardiola ante la prensa, un día después del sorteo de Champions.

El catalán subrayó que el equipo blanco "tiene más experiencia en estas situaciones". "Pero si quieres llegar lejos en esta competición tienes que enfrentarte a estos equipos. Para nosotros es una experiencia increíble. Tengo confianza en que mi equipo pueda hacer dos buenos partidos", deseó.

Además, Guardiola se alegró por enfrentarse a Zidane, al que considera "uno de los mejores". "Cuando era jugador soñé con jugar con él y no sucedió. No he hablado mucho con él, tal vez tres o cuatro veces, pero tengo la impresión de que es una persona increíble. Lo admiro, es realmente bueno tener este tipo de personas. Será un placer volver a verlo", dijo.