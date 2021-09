Griezmann vuelve a ejercer como atlético dos años después

"Hola, atléticos; ya estoy aquí", anunció este miércoles en las redes sociales Antoine Griezmann, último fichaje del Atlético de Madrid, antes de su primer entrenamiento de su segunda era en el conjunto rojiblanco, que empezó con el reencuentro con Diego Simeone, siguió en el gimnasio y concluyó sobre el césped aparte del grupo, con trabajo regenerativo.

Goleador por partida doble con la selección francesa, su participación en ese encuentro pospuso su reincorporación total a la dinámica del grupo del equipo madrileño, ya que tuvo trabajo de recuperación en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, a la que regresó dos años y cuatro meses después de su marcha al Barcelona.



Primero se reencontró con Diego Simeone, el entrenador con el que más ha brillado en su carrera, y el cuerpo técnico y sus compañeros, algunos con los que ya coincidió en su anterior paso por el club, como Stefan Savic, Sime Vrsaljko y Thomas Lemar, o en el Barcelona, como Luis Suárez, y otros nuevos, con los que ya comparte vestuario.



Después, ya todos sobre el terreno, el comienzo del entrenamiento derivó a Griezmann al gimnasio, dentro del programado y habitual trabajo regenerativo que hacen los internacionales cuando han jugado el día anterior y se reincorporan al equipo, como en este caso el delantero francés, que después continuó con ejercicios en el césped, siempre aparte del grupo, mientras Simeone ensayaba la táctica.



Ya este jueves, el antiguo '7' del Atlético, que ahora lucirá el '8' en su nueva aventura en el club, al que llega cedido por el Barcelona por un año con opción de prorrogarlo por uno más por cualquiera de las dos partes y con una compra obligatoria del conjunto rojiblanco, según la entidad azulgrana, se unirá a los entrenamientos con el grupo y, quizá, directo al probable once.

Luis Suárez, recuperado del edema en la rodilla

Diez días después de sufrir el edema en la rodilla contra el Villarreal, Luis Suárez ya está a disposición de Diego Simeone, que contó con él para el entrenamiento al completo y al mismo ritmo del grupo. Los entrenamientos del jueves, el viernes y el sábado confirmarán cuál es el estado de Luis Suárez, si sólo para entrar en la convocatoria o para jugar de titular, tal y como probó en el ensayo, muy condicionado porque sólo había ocho efectivos de campo del primer equipo, a la espera de la vuelta de los internacionales.



Cada uno de ellos estuvo en esa alineación: Felipe Monteiro y Mario Hermoso, como centrales, con Sergio Camus en la misma línea por la derecha; Sime Vrsaljko, como carrilero derecho; Héctor Herrera -ya listo para entrar en juego tras perderse los primeros tres choques del curso por unas molestias musculares-, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar, en el centro del campo; y Joao Félix -ya repuesto de su operación de tobillo- y Luis Suárez, en la punta.



Aún faltan por sumarse al trabajo hombres como Marcos Llorente, Koke Resurrección o Kieran Trippier, indiscutibles hoy por hoy en las alineaciones, además de los internacionales suramericanos que no llegarán al menos hasta el sábado, un día antes del encuentro que disputará el Atlético contra el Espanyol, como es el caso de Ángel Correa, José María Giménez, Rodrigo de Paul y Matheus Cunha; los dos primeros habituales en el esquema principal de Simeone.



Además, ni Stefan Savic, un fijo en el once toda la pasada temporada y la actual y baja en el entrenamiento por un traumatismo en el tobillo sufrido con su selección, ni Renan Lodi, con permiso del club por un asunto particular, participaron este miércoles en la sesión con el grupo.