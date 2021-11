Griezmann: "Mi paso por el Barça tampoco fue un desastre, siempre he marcado casi 20 goles cada temporada"

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista a Telefoot en la que repasa los útlimos meses de su carrera. Desde su regreso al Atleti procedente del FC Barcelona hasta sobre sus compañeros de selección, Bezema y Mbappé.

"Je pense que là, on m'aime comme je suis et ce que je suis, donc c'est parfait pour tout le monde."@AntoGriezmann sur son retour à l'Atlético de Madrid pic.twitter.com/1eeIAnfMFQ — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 21, 2021

"Estaba preocupado. Sé que había tenido un mal comienzo, pero sabía que iba a darlo todo en el campo para conseguir el ánimo y hasta ahora todo va muy bien".

Sobe su turbulento regreso al Atletico de Madrid, destacó la confianza que le transmite el 'Cholo' Siemone dijo: "Creo que allí me aman por lo que doy y por lo que soy, así que es perfecto para todos. Es cierto, tengo un entrenador que confía en mí, un club que confía en mí. Mi mujer está feliz, mis hijos están contentos. Yo estoy muy feliz ya sea fuera o en el campo".

"Ce n'était pas non plus catastrophique, parce que j'ai toujours presque fait 20 buts chaque saison. Pour moi c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone." @AntoGriezmann sur son passage au Barça pic.twitter.com/0sUBsCmps2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 21, 2021

En la entrevista también fue honesto, y quiso dejar claro que su paso por el Barça fue difícil, pero no un desastre:"Estaba muy feliz de ir allí, tenía compañeros increíbles. Aprendí mucho de los entrenadores, aunque a veces no jugaba y era complicado. Tampoco fue un desastre, porque siempre he marcado casi 20 goles cada temporada. Para mí es un gran orgullo haber jugado en el Barcelona".

En cuanto a la selección francesa, Antoine Griezmann, ha hablado sobre su posición en el campo, y lo que supone compartir vestuario y terreno de juego con Benzema y Mbappé:"Cuando veo a Kylian o Karim venir por el balón, puedo estar en la segunda línea, hacer una entrada desde atrás. Hay muchos movimientos y creo que es mejor para el equipo".

"Ah oui... Ça fait dix ans !"@AntoGriezmann sur ce titre de champion d'Espagne qui lui manque encore pic.twitter.com/02yrGKzZJb — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 21, 2021

También dejó claro, que el hecho de que las dos estrellas francesas se lleven el protagonismo no le pone celoso: "No, no, es mejor que marquen ellos, así ganamos el partido. A veces me detenía un poco en el campo para verlos jugar: era maravilloso. Cuanto mejor sean, mejor será para nosotros porque creamos ocasiones y goles. Mucho, mucho mejor".