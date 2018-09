Griezmann: "¿En la misma mesa con Cristiano y Messi? Yo creo que sí"

La estrella del Atlético de Madrid es uno de los nombres de este año en el mundo del fútbol tras su triunfo en la Europa League y en el pasado Mundial de Rusia. Sobre este hecho ha hablado con nuestros compañeros del diario AS:

¿EN LA MESA CON CRISTIANO Y MESSI?

"Yo creo que sí. Estoy disfrutando en esta mesa. Puedo y quiero mejorar pero creo que estoy en lo más y pueda seguir así".

DINERO

"El dinero para mí no es lo más importante. Yo me quedo donde me quieran más, donde me den más amor, más afición... Me jodió mucho lo que sucedió el día del último partido en el Wanda. Pero quedarme por dinero, nunca. Si es así me voy a China, me iría allí si quisiera cobrar más".

BALON DE ORO

"Ya no podemos hacer nada. Es el premio de la FIFA y es una lástima que no haya ningún campeón del mundo nominado. Creo que el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede".