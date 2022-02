Griezmann: "Era una situación que no se vivía desde que llegó el Cholo y era todo nuevo para todos"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann reconoció tras la victoria por 2-0 contra el Celta que durante su lesión, con los malos resultados del equipo, le daba "rabia" estar fuera del campo y "no poder dar el cien por cien" a su entrenador, Diego Simeone, que le hizo "el jugador que es hoy".

"Él me ha hecho el jugador que soy hoy", @AntoGriezmann sobre @Simeone, en directo en el plató de #LaCasaDelFútbol. pic.twitter.com/vSRckD6exn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 26, 2022

"Cuando oigo eso (que Simeone había sido discutido como entrenador del Atlético) me siento más con rabia porque estaba fuera del campo y no podía dar el cien por cien en el campo para él. Él me ha hecho el jugador que soy hoy. En parte por él, el club está a este nivel, y hay que disfrutar con un míster así", dijo a 'Movistar+' tras el encuentro.

"Desde su llegada no se había vivido un mal momento de este tipo y la afición ha estado muy bien con él y nosotros le estamos devolviendo lo que nos da en el campo", añadió Griezmann.

El delantero francés disputó la última media hora de partido, su segunda participación después de lesionarse y recaer, lo que le ha tenido dos meses fuera, entre una y otra lesión.

"Para mí es la primera vez que estoy mucho tiempo fuera, con un poco de miedo, pero ahí estoy, cogiendo minutos, cogiendo confianza con mi isquio, sin dolor, ojalá pueda seguir sumando minutos", dijo Griezmann, que se mostró dispuesto a "dar lo máximo, sea cinco minutos, veinte o sesenta".

Para el delantero galo lo peor de la lesión fue "no poder ayudar al equipo" y "no poder disfrutar del fútbol, del balón". "Para mi era todo nuevo y ha sido una mezcla de tristeza, de miedo, por eso ahora estoy disfrutando mucho cada entrenamiento, cada minuto. Es una alegría enorme volver a disfrutar del fútbol", agregó.

El Atlético tiene una gran competencia en la delantera, a lo que se suma que los dos goles de este sábado los convirtió un lateral, el brasileño Renan Lodi.

"Sí, mejor, que se rompa la cabeza el 'Cholo' en hacer su equipo, que sea arriba o atrás, es lo que queremos, que todo el mundo rinda a su nivel, pueda hacer goles, ayudar en defensa, llevar a su nivel top para ganar partidos", sentenció.