El gran y aplaudido gesto de hermano mayor de Iñaki a Nico Williams

El Athletic Club cayó derrotado en la Supercopa de España en Riad, ante el Real Madrid. Sin embargo, los leones se marcharon orgullosos de haber hecho un gran toreno, eliminando al campeón de liga, el Atlético de Madrid, en semifinales, y planteándole un partido muy complicado al Real Madrid de Ancelotti. En la entrega de medallas, los madridistas tuvieron un gesto muy deportivo y le hicieron pasillo a los jugadores rojiblancos en su camino a recoger la medalla de subcampeones. Nico Williams fue el primero de los vascos en colgarse la medalla a manos de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF. Sin embargo, el menor de los Williams se la quitó en el momento en el que se retiraba del escenario montado para la entega de premios.

En ese instante, Iñaki, su hermano mayor, que estaba aún por recoger la medalla, advirtió a Nico con un grito desde lejos de que se volviese a colgar la medalla de subcampeones. Un gesto que demuestra que a pesar de haber caido derrotados, tenían que valorar hasta dónde habían sido capaces de llegar.

?? ¡Gran gesto de Iñaki Williams!



?? Nico se quita la medalla de subcampeón, Iñaki le corrige y le dice que se la vuelva a poner



?? Para eso están los hermanos mayorespic.twitter.com/BEEVrv9zJE — Álvar Madrid (@Alvarmadridv) January 16, 2022

Iñaki no solo cuida y vela por su hermaano pequeño, Nico, sino que también le aconseja sobre cómo se debe comportar y cuales son los valores que debe tener como profesional. Un gesto de hermanos que ha sido muy aplaudido y reconoce la gran deportividad y mentalidad que tienen los Williams.

Además, el mayor de los hermanos tuvo palabras para los jugadores jóvenes del club tras la final de la Supercopa. Se acordó de su hermano Nico y del resto de jóvenes del equipos. "Para Nico y para muchos de los jóvenes era su primera final y les he dicho a los chavales les he dicho que en la vida se pierde más que se gana y que hay que seguir remando, seguir peleando y seguir sufriendo porque esto es el Athletic", subrayó. "Jugar finales no es fácil y a cualquier equipo le hubiese gustado jugar cuatro en un año como nosotros, Y seguiremos peleando para que lleguen oportunidades como esta", aseguró.