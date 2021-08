Un gol de la mexicana Robles en la prolongación, mantiene vivo al Real Madrid

Un gol en el tiempo de prolongación de la mexicana Kenti Robles permitió al Real Madrid mantener intactas sus opciones de clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina, tras empatar este martes 1-1 en casa con el Manchester City en el encuentro de ida de la última ronda previa.

El tanto premió la fe del conjunto blanco, que pese a mostrarse negado durante todo el encuentro ante el gol, como dejó claro el penalti fallado por Esther González en los minutos finales de la primera mitad, no dejó de buscar hasta el último momento la portería rival.

Su ejercicio de voluntad se vio recompensado con el tanto de la lateral mexicana Kenti Robles que firmó a los 92 minutos el definitivo 1-1 al enviar a las redes un baló rechazado por la defensa inglesa.

Un resultado final que nadie hubiera podido prever tras la sobresaliente puesta en escena del Manchester City, que a demostrar que la experiencia es un grado en una competición en la que el equipo "citizen" ha llegado hasta en dos ocasiones a las seminales, no dudó en adueñarse desde el principio de la posesión del balón.



Una actitud que contrastó con la del Real Madrid, que atenazado por los nervios de su debut en la Liga de Campeones, se refugio en su propio campo en espera de poder sorprender a su rival en algún que otro contragolpe.



Dos planteamientos radicalmente opuestos que condenaron a las de David Aznar a unos primeros quince minutos de agobio constante, en los que sólo el buen hacer de la guardameta Misa Rodríguez impidió que el City se adelantase en el marcador.



Si en el minuto diez la portera canaria desvió a córner un remate de la canadiense Janine Beckie que poco a poco se fue envenenando, dos minutos despues Misa volvió a salvar al Real Madrid al detener un disparo a bocajarro de la jamaicana Khadija Shaw.



Dos sustos que parecieron hacer reaccionar definitivamente al conjunto blanco, que adelantó sus líneas para tratar de sacudirse el asfixiante dominio del equipo inglés.



Un paso adelante que dio por completo la vuelta al partido, ya que si hasta entonces había sido el Manchester City quien había dominado con claridad, en la última media hora de juego de la primera mitad fue el Real Madrid quien marcó el guión del juego.



Con la línea de presión más adelantada las jugadoras de David Aznar no sólo comenzaron a ahogar el juego ofensivo del City, sino que poco a poco comenzaron a pisar cada vez con más peligro el área rival.



De hecho, sólo la falta de acierto impidió al Real Madrid marcharse en ventaja al descanso, ya que el conjunto español dispuso de varias claras ocasiones para inaugurar el marcador.



Pero hoy no fue el día de la delantera Esther González, que tras poner hasta en dos tres ocasiones a prueba a la guardameta visitante, la francesa Karima Taieb, desperdició a los 44 minutos una pena máxima, tras enviar el balón por encima del larguero.



El Real Madrid no tardó en pagar sus errores, ya que apenas transcurridos dos minutos de la segunda mitad el Manchester City se adelantó en el marcador (0-1) al aprovechar la centrocampista escocesa Caroline Weir un balón suelto en el interior del área.



Todo un mazazo para el conjunto blanco que, pese a todo, logró rehacerse y tuvo la oportunidad de igualar la contienda seis minutos después, en el 53, en un magnífico centro desde la banda izquierda de Olga Carmona que Esther estrelló en el larguero.



No fue la única oportunidad del Real Madrid que en el minuto 58 dispuso de una nueva ocasión tras interceptar Esther González una fallida cesión de la defensa del City, pero la atacante granadina, una de las nuevas caras del equipo madridista par la presente temporada, siguió negada ante el gol.



Pero cuando todo parecía perdido para el Real Madrid, que desde entonces apenas había vuelto a generar claras ocasiones de gol, llegó el tanto en el tiempo de prolongación de la mexicana Kenti Robles, que mantiene intactas las opciones de clasificación del conjunto blanco en espera del encuentro de vuelta que se disputará la próxima semana en Manchester.