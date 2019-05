Godín se despide entre lágrimas del Atlético: "Se acaba un ciclo, el más bonito de mi vida"

Diego Godín deja el Atlético de Madrid al término de la presente temporada. El capitán ha querido comunicar públicamente su decisión en una rueda de prensa que ha tenido lugar este martes en el Wanda Metropolitano, en la que ha estado arropado por la familia rojiblanca. Con más nervios "que durante los partidos" y con varias interrupciones como consecuencia de la emoción y de las lágrimas, Godín lo ha dicho: "Los he citado porque obviamente, son mis últimos días en el Atlético de Madrid".

"Para mí esto ha sido una familia, una forma de vivir, mi casa y es difícil despedirse de la casa de uno. Estoy para agradecer y recordar todos estos años bonitos que he vivido", dijo muy emocionado.

El motivo de su salida, de su no renovación, se debe, según explica, a que "no hemos llegado a un acuerdo con el club. Hemos tenido muchísimas reuniones con el club. Se acaba un ciclo, el más bonito de mi vida".

Nunca ha ocultado que, años atrás, tuvo ofertas para salir del club: "Me he quedado porque he querido, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Sólo tengo respeto y palabras de agradecimiento para este club". E insistió: "En su momento, decidí quedarme, fue mi decisión. En la vida siempre hay cambios duros, y son los que te hacen madurar".

Recordó el momento en que convenció a Antoine Griezmann de que se quedase en el Atlético: "Tuvimos muchísimas charlas con Griezmann".

Volvió a llorar cuando recordó la importancia de su familia en su carrera: "Hasta mi familia me dijo de quedarme. Mis padres y mi mujer Sofía han sido mis consejeros".

Finalizó recordando lo maravilloso que le hace sentirse que un estadio, como el del Atlético de Madrid, "grite tu nombre. El Atlético de Madrid es demasiado grande".