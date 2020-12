El Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola entre los triunfadores de los Globe Soccer Awards 2020

La gala de los Globe Soccer Awards se celebra cada año en Dubai por estas fechas y 2020 no iba a ser diferente. Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, el Real Madrid o Gerard Piqué fueron algunos de los galardonados de la noche.

MEJOR JUGADOR DEL AÑO 2020

El polaco Robert Lewandowski fue nombrado mejor jugador del año, como ya pasase en los premios The Best. Campeón de la Bundesliga, Champions League, Copa Alemana, Supercopa Alemana y Supercopa de Europa con el Bayern Munich, el delnatero ha vivido el mejor año de su carrera.

CLUB DEL AÑO 2020

Al igual que su delantero, el Bayern Munich fue nombrado mejor club del año después de dominar con autoridad en Alemania y proclamarse campeón de la UEFA Champions League.

ENTRENADOR DEL AÑO 2020

El técnico del Bayer Munich fue el elegido como mejor entrenador del año, por encima de Jürgen Klopp y Gian Piero Gasperini.

JUGADOR DEL SIGLO XXI

Cristiano Ronaldo fue un año más el gran protagonista de la gala Globe Soccer Awards. El actual jugador de la Juventus y ex de Real Madrid, Manchester United y Sporting de Portugal, recibió el premio de mejor futbolista del siglo tras imponerse en las votaciones a Leo Messi y Mohamed Salah.

MEJOR CLUB DEL SIGLO XXI

El Real Madrid se impuso al Barcelona y Al Ahly en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubai, donde fue reconocido como mejor club del Siglo XXI, en el que ha conquistado cinco ediciones de la Liga de Campeones.

ENTRENADOR DEL SIGLO XXI

Tres ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundialitos del Clubes con el FC Barcelona, además de tres Bundesligas, dos copas de alemanas, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes con el Bayern Munich, y dos Premier League, una FA Cup, dos Community Shield y tres Carabao Cups con el Manchester City le han valido a Pep Guardiola este galardón.

AGENTE DEL SIGLO- Jorge Mendes

PREMIO A LA CARRERA DEL JUGADOR- Gerard Piqué