Giroud ataca a Benzema: "Provocó un desequilibrio táctico y alteró la forma de jugar de Francia"

Olivier Giroud, delantero del Milán, ha concedido una entrevista al diario L'Équipe en la que carga duramente contra Karim Benzema. Pieza clave en el Mundial conquistado por Francia en 2018 en Rusia, con la vuelta del atacante del Real Madrid tres años después, en la pasada Eurocopa, a los planes de Deschamps acabó perdiendo no solo su puesto de titular si no también su presencia en las convocatorias de les bleus.

Giroud asegura que le hubiera gustado conocer de mano del seleccionador el regreso del madridista: "Me enteré como todos los jugadores cuando el seleccionador lo anunció. Fue la voluntad de Deschamps de proceder algo así. Puedo entenderlo. ¿Quién soy yo ante sus ojos para que me diga primero que va convocado? Pero me hubiera gustado que me advirtieran antes. También tuve la oportunidad de discutirlo con él en la selección”.

Además, cree que la presencia de Benzema fue clave en el fracaso de Francia en la pasada Eurocopa en la que perdió en octavos de final de manera sorprendente frente a Suiza en los penaltis. "La vuelta de Benzema generó un desequilibrio táctico en el equipo, además de alterar nuestra forma de jugar. Lo digo con franqueza, sin tener nada contra Karim. Pasaron muchas cosas a pesar de él. Lo remarcamos en bastantes partidos. La selección pudo paliar después ese problema de adaptación táctica. Lo constatamos en la Liga de Naciones. Pero fue necesario el tiempo. A pesar de ello, Karim cambió rápidamente nuestra forma de jugar, que había bien sido establecida durante cinco años. La mayonesa no se puede tomar de la noche a la mañana, sobre todo en una competición como la Eurocopa. Nunca tuve problemas con Benzema. Karim ha cambiado, ha madurado y evolucionado bastante bien. Todo salió bien en la competición. Comíamos todos los días en la misma mesa”.

Antes de ese torneo el milanista fue protagonista por sus problemas con Kylian Mbappe. Giroud explica lo que sucedió: “Cuando hablé tras el partido ante Bulgaria, no mencioné ningún nombre. Y dije encontrar, no 'encontrarme' a mí mismo. Rápidamente, Mbappé y yo hablamos en su habitación. Fue un tema de 48 horas y luego seguimos adelante. Era un hecho insignificante, mínimo y que, en ningún momento, debió alterar el equilibrio del equipo”.