Gil Marín: "Decisiones como la de la Federación sólo sirven para enfrentar"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, consideró en declaraciones a EFE que la decisión de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de otorgar las plazas de competición europea por la clasificación de la última jornada disputada en caso de no completar la temporada "solo sirven para enfrentar unos clubes contra otros".

"Decisiones como la que ha tomado la Federación sólo sirven para enfrentar a unos clubes con otros en un momento en el que lo más necesario es que estemos todos unidos por el bien del fútbol", afirmó Gil Marín a EFE este viernes sobre una decisión que llevaría al Atlético a la Liga Europa, por ser actualmente sexto clasificado.

La Comisión Delegada de la RFEF aprobó este jueves los criterios de clasificación europea, para lo que se tomaría la última jornada disputada, lo que otorgaría plaza de Liga de Campeones a los cuatro primeros (Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad), y de Liga Europa al quinto y sexto (Getafe y Atlético), además de uno de los dos finalistas de la Copa del Rey (Athletic y Real Sociedad).

El máximo accionista del club rojiblanco señaló que "independientemente" que la Comisión Delegada de la RFEF "tenga o no competencias" para decidir qué clubes deben jugar las competiciones europeas la próxima temporada, "lo razonable es que sea el terreno de juego quien premie o castigue a cada uno. Nuestra liga es una competición que dura nueve meses y consta de 38 partidos, en la que jugamos todos contra todos a ida y vuelta y todo lo que no sea completar este formato supone que esa competición debe ser nula porque si no sería injusta, dando ventajas a unos sobre otros", añadió.

Para Gil Marín, que además de presidente del Atlético es también vicepresidente primero de LaLiga, esta decisión "incita al egoísmo, al interés particular de unos frente a otros. Si la Federación quiere resolver la plaza de 'Europa League' que otorga la Copa del Rey antes del sorteo de la próxima edición de las competiciones europeas debe aceptar la realidad por dura que sea, como la debemos aceptar todos los clubes, es decir, jugar la final a puerta cerrada, como nosotros jugaremos nuestros partidos de Liga", señaló.

"Es triste, se pierde dinero, no se hace felices a los aficionados, pero más triste es la realidad que estamos viviendo. Hoy el fútbol es secundario, lo principal es la vida real y debemos ser solidarios y no generar más problemas de los que hay", añadió.

Preguntado por si el Atlético se plantea adoptar algún tipo de medida, como por ejemplo ha hecho el Valencia, que ha remitido una carta a la UEFA expresando su desacuerdo con el sistema elegido para designar a los clubes que disputarían competiciones europeas si no se acaba LaLiga, Gil Marín consideró que "no es el momento de generar más inestabilidad".

"No creo que sea el momento de generar más inestabilidad, pero está claro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante lo que consideramos una injusticia para todos los aficionados. Es un momento para estar juntos, olvidar los desencuentros de cada uno y los intereses particulares y trabajar por el bien del fútbol en cuanto se recupere la actividad", argumentó.

No obstante, el máximo accionista rojiblanco advirtió que no pueden "permitir que una injusticia así pueda salir adelante. Los aficionados del Atlético de Madrid se merecen que su equipo pueda pelear sobre el terreno de juego por clasificarse para una nueva edición de la Liga de Campeones, lo contrario sería robarles la ilusión", agregó.

Gil Marín, vicepresidente primero de LaLiga, consideró que es este organismo el que debe gestionar el fútbol profesional, "y el fútbol amateur, así como la selección absoluta y las inferiores, por la Federación". "Y para aquellos aspectos en los que deban ponerse de acuerdo existe el convenio de coordinación que regula la relación entre ambos", recordó.

En cuanto a si se podrán completar las competiciones, el consejero delegado del Atlético se mostró optimista en que se puedan disputar tanto las jornadas ligueras como los cruces pendientes de las competiciones europeas, en los meses de junio y julio.

"Estoy convencido de que las ligas europeas se van a completar entre junio y julio y que antes de finales de agosto se completarán también las eliminatorias pendientes de 'Europa League' y 'Champions'. Es cierto que sólo las autoridades sanitarias deben marcar los plazos, pero precisamente por eso todos debemos respetarlos, tener paciencia, y ayudar a reconstruir el país después de la pandemia", afirmó.

El mandatario rojiblanco pidió "trabajar mucho y muy unidos para intentar recuperar la actividad" y señaló que el fútbol además del "enorme impacto que supone para la economía" española es "la pasión de millones de aficionados" y ayudará "a recuperar en parte la ilusión en un momento muy delicado".

"No podemos defraudar a nuestros aficionados, debemos estar todos a la altura de las circunstancias, cada uno desde nuestra responsabilidad", finalizó Miguel Ángel Gil Marín.