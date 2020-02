Ni el Getafe ni Ángel han hablado con el Barcelona

Tras la lesión de Dembélé y la de Luis Suárez, el Barcelona busca un delantero, a expensas de que LaLiga le de permiso al club para poder fichar un atacante si considera el problema del francés de larga duración. Uno de los nombres que se han puesto sobre la mesa, así lo ha adelantado el Diario Sport, es el de Ángel Rodríguez, jugador del Getafe y máximo goleador español del campeonato con 9 goles.

Hay que recordar que si reciben el permiso solo podrían firmar jugadores libres o que militasen en Primera o Segunda. Según ha podido saber Gemma Santos del entorno del delantero canario, es que nadie del Barcelona ha llamado este miércoles a la agencia de representación de Ángel, aunque les consta que su nombre está entre los candidatos que maneja el Barça para reforzarse.

El director deportivo del Getafe, Ángel Martín González, ha asegurado públicamente que tampoco se han puesto en contacto con la entidad madrileña y que se han enterado por la prensa del supuesto interés en su futbolista, que tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros.

Si el movimiento se produjera y Ángel acabara en el Barça tendría que ser mediante una negociación entre ambos clubes y si esto se produjera el Getafe no podría fichar a nadie para sustituir al delantero. Sin embargo, los madrileños tendrían un as en la manga y es que como el Espanyol les pagó la cláusula de rescisión de Cabrera si tienen de plazo para comprar un futbolista hasta el 18 de febrero, pero si el traspaso de Ángel se produjera después de ese día no podrían sustituirle.