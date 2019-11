Gayá: "El partido frente al Lille es una final"

El defensa del Valencia José Luis Gayà aseguró que tienen claro que el duelo ante el Lille en la Liga de Campeones es "una final" para ellos porque todo lo que no sea ganar les "complicaría muchísimo" estar en los octavos de final, y para ello espera recuperar "la sintonía" con Mestalla y no tener "altibajos" como en otros encuentros.

"Lo afrontamos como una final, no ganar complicaría muchísimo la clasificación para los octavos. Por eso lo estamos preparando como un partido fundamental y vital para el futuro en la Champions y es como vamos a entrar, con muchísima intensidad", admitió Gayà en rueda de prensa.

El lateral reconoció que han tenido "algún partido no muy bueno" en las últimas semanas, pero celebró que en el último, el del Espanyol, fueran capaces de "dar la vuelta a una situación complicada". "Si miras la clasificación estamos ahí y en la Champions tenemos las opciones intactas. El equipo está bien, aunque hay que mejorar ciertos aspectos, y queda muchísimo por jugar", señaló.

En este sentido, el internacional, sin saber "exactamente la razón", no escondió que en algún encuentro no el equipo no ha salido al campo "cómo debería". "Debemos mejorarlo porque esos altibajos no ayudan. Nos hace falta un partido completo bueno y es lo que estamos buscando", expresó el valencianista.

Gayà también dejó claro que no hay "ningún problema" con la grada de Mestalla. "Es verdad que mis compañeros y yo queremos que la afición esté con nosotros. Sabemos que hay ciertas discrepancias con la directiva y eso no lo esconde la gente, pero eso no nos ayuda dentro del campo", comentó.

"Queremos que anime durante los 90 minutos porque luego vamos a otros campos y eso se nota. Mestalla siempre ha sido un campo muy difícil para los rivales y tenemos que volver a esa sintonía con la grada porque todo será más fácil. Ante el Lille tiene que empujar para que el rival note esa olla a presión, debemos ir todos en la misma dirección", añadió el canterano.

Finalmente, resaltó que Marcelino García y Albert Celades son "diferentes", pero aclaró que "lo importante no es el sistema sino como afronta los partidos y con qué intensidad". "Los jugadores nos tenemos que adaptar a todos los posibles sistemas y hemos hecho buenos partidos con el 4-3-3. Los jugadores somos los mismos que con Marcelino y estamos preparados para jugar con cualquier sistema", sentenció.