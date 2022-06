Gattuso: "Podía haber conseguido contratos mejores pero, por jugar en un estadio así, merece la pena sufrir"

El italiano Gennaro Gattuso admitió este jueves en su presentación como nuevo entrenador del Valencia que los problemas que tiene el club suponen un reto, pero dijo que le gustan las cosas complicadas y que la posibilidad de jugar en un estadio como Mestalla y su afición hace que merezca la pena arriesgarse.

“La clave es el entusiasmo. No he querido trabajar este año porque no tenía suficientes ganas. Ha tenido siete u ocho propuestas antes pero las rechacé. Estoy aquí porque estoy en un gran club, las cosas difíciles me gustan. Fui el primer italiano en jugar a Inglaterra con 17 años y medio y uno de los primeros campeones del mundo en ir a trabajar en unas condiciones increíbles”, explicó.

“Podía haber conseguido contratos mejores. He tenido ofertas más altas que el Valencia, pero por jugar en un estadio así y con una afición así vale la pena sufrir y arriesgarse”, añadió Gattuso, que dijo que es “un gran orgullo y un gran honor entrenar a este equipo” y señaló que aunque tiene por delante “un trabajo muy difícil y muy duro”, ni él ni su cuerpo técnico tienen “miedo”.

El entrenador dijo que para él ha sido más difícil entrenar en el Sion, Creta o Pisa que en el Nápoles o el Milán y puso a su nuevo equipo a la altura de estos últimos.

“Hoy he estado en la ciudad deportiva y la estructura lo hace todo más fácil. Me he dado cuenta de nuevo de que estoy en un gran club donde se puede vivir el sentido de pertenencia. Para mí el Valencia está en la misma categoría del Nápoles o el Milan. Aunque no está atravesando un buen momento, es un club con una historia increíble. Tendremos que pelear todos juntos pero vamos a alcanzar grandes resultados”, auguró.

El italiano dijo que hay “una diferencia increíble” entre cómo era como jugador y cómo es ahora como entrenador. “La camiseta la he sudado, siempre corría, corría y corría. Pero ahora miro el fútbol de manera diferente. Me gustan los equipos que juegan, los jugadores que piensan o que tienen técnica”, destacó.

“No se puede hacer un ‘copia y pega’ con los entrenadores, cada uno tiene su manera de trabajar y su estilo. Todos me han dejado algo. Creo que con cualquier estilo se puede ganar”, afirmó. “En el entrenamiento yo me divierto mucho, escucho mucho a los jugadores, hablo con ellos pero les dejo claro que en el terreno de juego exijo profesionalidad, fuera puedo entender errores. Es sagrado el entrenamiento para luego conseguir resultados”, subrayó.

Gattuso dio ya algunas pinceladas de cómo jugará su equipo y anunció que la defensa será de cuatro: “La defensa será una línea de cuatro eso es seguro, luego podemos hablar si hay dos o tres centrocampistas, un diez…. Pero vamos a tener la pelota y con mucha profesionalidad y respeto. Vamos a intentar hacer un fútbol que me gusta”.

Además, negó las acusaciones de machismo, racismo o de estar en contra del matrimonio homosexual y explicó los casos que dieron lugar a esas situaciones, como ya ha hecho en otras ocasiones en los últimos días. También dijo que la miastemia ocular que padece no le impide entrenar, como también había aclarado, y señaló que piensa que por su manera de encararla es “un ejemplo de superación”.

Aunque dijo que espera quedarse tiempo en el club, apuntó que ya tiene su sitio en España y en el mundo. “El equilibrio en mi vida lo encontré hace 20 años con mi casa en Marbella, es el único sitio donde me siento en paz. Allí han crecido mis hijos. Me gusta la vida en España”, afirmó.

El nuevo director general interino del Valencia, Sean Bai, fue el encargado de presentar a Gattuso y aseguró que “su trayectoria como jugador y en los banquillos le avalan”, y se mostró convencido de que “su gusto por el buen fútbol” le dará a la entidad “muchas alegrías”. “Estamos muy felices de tu llegada y te deseamos la mejor de las suertes. Vamos a trabajar juntos con mucha ilusión y estamos seguros de que va a ir muy bien”, le dijo Bai a Gattuso.