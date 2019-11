Garitano: "Es injusto jugar cinco partidos seguidos en el peor horario"

Gaizka Garitano considera que es "bastante injusto" que al Athletic Club se le haya fijado en cinco jornadas consecutivas el horario de las 14.00 horas del domingo, en su opinión "el peor que hay", porque considera que "perjudica muchísimo" a los aficionados.

"Asumimos que hay que jugar a esa hora, pero habría que repartir un poco más. Es la peor hora para la gente y la gente tiene que comer. Que tengamos que jugar cinco semanas consecutivas a esa hora no tiene ni pies ni cabeza", lamentó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Levante.

Este encuentro ante el conjunto 'granota' será el segundo de la serie que comenzó el pasado domingo en Villarreal y seguirá en los encuentros con Osasuna, en El Sadar (24 de noviembre); Granada, en San Mamés (1 de diciembre); y Betis, en el Benito Villamarín (8 de diciembre).

"Nos trastoca, pero a mí me importa más la gente. Queremos que la gente vaya a San Mamés en un horario bueno. Un día a las 2 la gente lo asume. Pero es totalmente injusto que toque cinco veces seguidas. Nunca ha pasado y nos perjudica muchísimo. No es bueno, no deportivamente, sino para la gente que va a al campo", incidió.