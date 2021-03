Gareth Bale, sobre su futuro: "Mi idea es volver al Real Madrid"

El futbolista galés Gareth Bale, cedido por el Real Madrid al Tottenham Hotspurs, indicó este martes que prevé concluir esta temporada en la entidad inglesa y regresar después al club blanco, con el que tiene contrato hasta junio de 2022. Bale, de 31 años, efectuó esas declaraciones durante una comparecencia de prensa de la selección nacional de Gales, que se encuentra concentrada antes del partido de clasificación para el Mundial 2022 que le enfrentará a Bélgica el miércoles.

El capitán de los "dragones" recordó que "el principal motivo" por el que regresó a los Spurs, de donde salió rumbo a la capital española en 2013, fue por su "deseo, por encima de todo, de jugar al fútbol", dejando entrever que ya no contaba con la confianza del entrenador madridista, Zinedine Zidane.

"Quería estar en forma de cara a la Eurocopa (que se celebra este verano). El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá", explicó Bale.

Su actual técnico en el Tottenham, el portugués José Mourinho, también afirmó hace unas semanas que el futuro del "expreso de Cardiff" en el equipo londinense depende de las intenciones del Real Madrid. Para el entrenador luso, Bale tampoco ha sido un fijo entre sus titulares, después de un comienzo de temporada marcado por sus problemas físicos, lo cuales parece haber superado.

“Desde hace unos años, quizá ahora es cuando más en forma me siento. Estoy fresco y listo para jugar. Siempre he pensado que cuando las cosas no van demasiado bien a nivel de club, es bueno alejarse, sobre todo desde el punto de vista mental, alejarse del entorno del club", agregó Bale