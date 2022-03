García Plaza: "Hemos hecho tan solo tres faltas en la primera parte, el equipo de mi hijo hace más faltas"

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, lamentó la falta de contundencia de su equipo en Balaídos, donde perdió por 3-4 por un penalti en el tiempo de descuento de Iago Aspas.

“Vamos perdiendo puntos. Ante Valencia, Betis y hoy deberíamos haber empatado. Debemos cerrar la sangría de goles en contra porque lo estamos pagando. Ojalá no echemos de menos los puntos que estamos perdiendo”, comentó en rueda de prensa.

El técnico del conjunto bermellón no cree que la situación sea “dramática” para su equipo porque intuían que iban a estar en la pelea por escapar de la zona baja a pesar del buen arranque de curso, y sobre su futuro, añade: "No os preocupéis por mí, cuando la dirección decida que no sea el entrenador, solo tendré palabras de agradecimiento" y se reivindica al apuntar: "Tengo más fuerzas que nadie para trabajar por este equipo".

“El equipo está luchando con siete equipos. No podemos ir fuera de casa y tener que hacer cuatro goles para ganar. Así es imposible.Hemos hecho tan solo tres faltas en la primera parte, el equipo de mi hijo hace más faltas. Nos equivocamos en cómo hacemos las cosas”, apuntó.